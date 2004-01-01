Ha az alábbi utasítások nem segítenek, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.
Ha a fogkefe nem töltődik, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.
Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.
A Sonicare fogkefék töltői modellenként eltérőek, így más modellek fogkeféivel nem kompatibilisek. Javasoljuk, hogy a fogkeféhez mellékelt eredeti töltővel töltse a fogkefét.
Megjegyzés: Ha Kínában tartózkodik, és 2024. szeptember 1. előtt vásárolta meg a fogkeféjét, kérjük, támogatásért hívja a 4008 800 008 telefonszámot.
A fogkefe nem tölt, miközben a töltő csatlakoztatva egy fali aljzathoz? Előfordulhat, hogy a fali aljzat meghibásodott. Próbáljon másik fali aljzatot használni a töltéshez.
Ellenőrizze, hogy a töltőadapter vagy a kábel nem sérült-e. Ha bármilyen sérülést észlel az adapteren vagy a kábelen, azonnal hagyja abba a használatát. Vásároljon egy cseredarabot a online áruházban.
Ha töltőállványt, töltőpadot vagy töltőpoharat használ, ügyeljen arra, hogy a fogkefe a töltő közepén helyezkedjen el. A fogkefe két rövid hangjelzést ad, vagy a töltöttséget jelző LED világítani kezd, jelezve, hogy a fogkefe megfelelően van a töltőre helyezve.
Ügyeljen arra, hogy a töltő ne legyen fémfelületre vagy más töltők közelébe helyezve, mivel ez interferenciát okozhat a töltés során.
Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a fogkefe. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét.
