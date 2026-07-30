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Összes sorozat

  • Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért
  • Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért
  • Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért
  • Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor LED háttérvilágítással

190BL1CB/00

Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért
SmartImage funkcióval és előlapi sztereó audio csatlakozással, USB porttal és Ergo base talppal ellátott energiatakarékos 190BL1, üzleti célra készített kijelíző a hatékonyság növelése érdekében.
Összes előny megtekintése

Ergonomikus megjelenítő üzleti célra, a hatékonyság növeléséért

  • B-sorozatú

  • 19"-es (48,3 cm-es)

  • 16:10 formátumú

A LED technológia által biztosított természetes színek

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

70 mm magasságállítási lehetőség az ideális ülő testhelyzet érdekében

A Compact Ergo Base egy „emberközeli” Philips monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a magassága is állítható, így minden felhasználó a számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon helyezheti el a monitort.

A képernyő elfordítható és billenthető az ideális nézési szög beállításához

A képernyő elfordítás és billentés a talpba épített mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor elfordítását és előre-hátra billentését.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.