70 mm magasságállítási lehetőség az ideális ülő testhelyzet érdekében

A Compact Ergo Base egy „emberközeli” Philips monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a magassága is állítható, így minden felhasználó a számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon helyezheti el a monitort.