2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
190S1CB/00
Az ergonomikus kijelző javítja a produktivitást
A SmartImage, SmartContrast, SmartControl és TrueVision technológiával ellátott, energiatakarékos, üzleti célra készített 190S1képernyő növeli a hatékonyságot
48 cm-es (19"-es) S-sorozatú
16:10 formátumú
A Compact Ergo Base egy „emberközeli” Philips monitortalp, amely billenthető, elfordítható, és a magassága is állítható, így minden felhasználó a számára legkényelmesebb és legpraktikusabb módon helyezheti el a monitort.
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt. További adatokért keresse fel a Philips weblapját: http://www.asimpleswitch.com/global/
A Philips EPEAT Silver (ezüst) tanúsítvánnyal rendelkező monitorai biztosítják az emberi egészség és a környezet védelmét, és a klímamódosító hatású üvegházgázok alacsony kibocsátásának köszönhetően rendkívül energiahatékonyak. Az EPEAT program segít a vásárlóknak az US EPA által támogatott 51 környezeti kitételnek megfelelő monitorok értékelésében, összehasonlításában és kiválasztásában. Az ezüst EPEAT kizárólag ott érvényes, ahol a terméket a Philips regisztrálja. Az Ön tartózkodási helyén a regisztráció állapotával kapcsolatban a www.epeat.net honlapon tájékozódhat.
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