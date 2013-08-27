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Összes sorozat

  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

196V4LSB2/00

3.7
| (3) Értékelések
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 18,5"-es / 47 cm-es

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

3
1

27/08/2013

Česká republika

Česká republika

Vynikajuca kvalita

Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED

19/12/2013

Polska

Polska

Prosty w obsłudze, ładny wygląd.

W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

16/11/2013

Polska

Polska

Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu

Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

Ez az értékelés a következőhöz készült: 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.