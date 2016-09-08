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Összes sorozat

  • Energy Label Europe F
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Energy Label Europe F
    Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
  • Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

200V4QSBR/00

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk MVA LED képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 20"-es (19,53" / 49,6 cm átmérő)

MVA kijelző a széles nézési szögek és a nagy kontrasztarány érdekében

MVA kijelző a széles nézési szögek és a nagy kontrasztarány érdekében

A Philips MVA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

08/09/2016

România

România

Ecelent!

Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

04/02/2016

Česká republika

Česká republika

Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.

Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az intelligens válaszidő a GtG vagy GtG (BW) vizsgálatokból származó optimális érték.