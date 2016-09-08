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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
200V4QSBR/00
V sorozat
20"-es (19,53" / 49,6 cm átmérő)
A Philips MVA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ahilles
08/09/2016
România
Ecelent!
Un monitor foarte bun! Culori frumoas si unghi de vizibilitate excelent.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Dj28
04/02/2016
Česká republika
Naprosta spokojenost,za přiznivou cenu velmi kvalitní výrobek,který splnil co sliboval.
Výrobek splnil mé očekávání a mile překvapil,kontrast,podání barev a jas za mně palec nahoru a plná podpora češtiny taky poťeší.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4QSBR LCD monitor s podsvícením LED
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