2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
203V5LSB26/10
Nagyszerű LED-es képek élénk színekben
Élvezze a Philips kijelzőn megjelenő élénk LED-es képeket. A kompakt kialakítás és a VESA tartó rugalmasságot biztosít a munkaterületen: nagyszerű választás!
V sorozat
20"-es (19,5" / 49,5 cm átmérő)
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.
2.7
5-ből
3
Értékelések
stefrom
10/04/2016
România
Ellenőrzött vevő
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD
Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD