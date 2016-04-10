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Gyártás megszűnt

LCD monitor

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Értékelések

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

Élvezze a Philips kijelzőn megjelenő élénk LED-es képeket. A kompakt kialakítás és a VESA tartó rugalmasságot biztosít a munkaterületen: nagyszerű választás!

Összes előny megtekintése

Nagyszerű LED-es képek élénk színekben

  • V sorozat

  • 20"-es (19,5" / 49,5 cm átmérő)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

VESA tartó a rugalmasságért

Higanymentes, környezetbarát kijelző

A LED háttér-világítású Philips monitorok mentesek a higanytól, amely az emberekre és állatokra nézve az egyik legmérgezőbb természetes anyag. A Philips technológiája csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatást a termék egész élettartama során, a gyártástól a selejtezésig.

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2.7

5-ből

3

Értékelések

5
2

10/04/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

Ez az értékelés a következőhöz készült: 203V5LSB26 Monitor LCD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.