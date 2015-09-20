TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

BrillianceLCD monitor LED háttérvilágítással

209CL2SB/00

5

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Ultravékony LED-kijelző. Egyszerűen lenyűgöző.

Ultravékony kialakításának és fejlett technológiáinak köszönhetően élénk színű, éles képet biztosít; a Philips Blade LED-kijelző új szintre emeli a kifinomultság fogalmát

Összes előny megtekintése

Ultravékony LED-kijelző. Egyszerűen lenyűgöző.

  • Blade

  • 20"-es / 50,8 cm-es

  • C-sorozatú

Energy Star az energiatakarékos működésért és az alacsony fogyasztásért

Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.

LED technológia a természetesen élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Nemzetközi szabványoknak megfelelő, környezetbarát anyagok

A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt. További adatokért keresse fel a Philips weblapját: http://www.asimpleswitch.com/global/

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.