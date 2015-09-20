2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultravékony LED-kijelző. Egyszerűen lenyűgöző.
Ultravékony kialakításának és fejlett technológiáinak köszönhetően élénk színű, éles képet biztosít; a Philips Blade LED-kijelző új szintre emeli a kifinomultság fogalmát
Blade
20"-es / 50,8 cm-es
C-sorozatú
Az Energy Star az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (US EPA) által támogatott energiatakarékossági program, amelyet számos más ország is átvett. Az Energy Star tanúsítvány garantálja, hogy olyan terméket vásárol, amely eleget tesz a legújabb energiatakarékossági szabványoknak, és amely minden üzemeltetési szinten a lehető leginkább energiatakarékos módon működik. Az új Philips monitorok igazoltan megfelelnek az Energy Star 5.0 előírásainak, vagy akár felül is múlják azokat. Alvó üzemmódban például az Energy Star 5.0 1 watt energiafelhasználásnál kevesebbet ír elő, miközben a Philips monitorok 0,5 wattnál is kevesebbet fogyasztanak. További tájékoztatásért látogassa meg a www.energystar.gov oldalt.
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő anyagok használata mellett a monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, a fémváz és a csomagolás 100%-ban újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál akár 65% újrafelhasznált műanyagot alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú betartásával a mérgező anyagok, például ólom felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve meg is szüntettük. A CCFL háttér-világítású monitorok jelentősen kevesebb higanyt tartalmaznak, míg a LED-es háttér-világítású monitorok egyáltalán nem tartalmaznak higanyt. További adatokért keresse fel a Philips weblapját: http://www.asimpleswitch.com/global/
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
michael
20/09/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms