2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
220P4LPYEB/00
P-sorozatú
22"-es (55,9 cm-es)
1680x1050
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.
A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp emberre szabott magassága, billenthetősége, elforgathatósága és annak szöge, illetve mindezek beállíthatósága maximális kényelmet biztosít, és enyhíti egy hosszú munkanap fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a kábelrengeteget, és rendben tartja a munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve annak.
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