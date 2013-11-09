2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
221TE4LB/00
Motivo
21,5"-es (54,6 cm-es)
Full HD kijelző
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
A monitorban beépített digitális televízió-hangolóegység található, így képes a különböző forrásokból érkező TV-jelek vételére és kiváló minőségű megjelenítésére.
A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.
3.5
5-ből
6
Értékelések
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED