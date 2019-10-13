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Összes sorozat

  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

226V4LSB/00

4.7
| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit! A készülék SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 21,5"-es (54,6 cm-es)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

A SmartContrast egy olyan Philips által kifejlesztett technológia, amely elemzi a megjelenített tartalmakat, automatikusan beállítja a színeket, és vezérli a háttérvilágítást a kontraszt dinamikus javításához a legjobb digitális álló- és mozgóképek megjelenítése érdekében, vagy játék közben a sötét színárnyalatok megjelenítésekor. Gazdaságos üzemmód választásakor beállítja a kontrasztot és finomhangolja a háttérvilágítást a mindennap használt irodai alkalmazások megfelelő megjelenítése és az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

13/10/2019

България

България

Ellenőrzött vevő

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.