SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet ­- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.