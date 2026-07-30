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Összes sorozat

  • Energy Label Europe A
    Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
  • Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
  • Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
  • Energy Label Europe A
    Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
  • Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
  • Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt

Gyártás megszűnt

LCD monitor, LED háttérvilágítás

227E4LHAB/00

Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt
Tapasztalja meg, milyen természetes színűek a lélegzetelállító LED-es képek ezen az elegáns és keskeny kialakítású kijelzőn/ A HDMI technológiának és a sztereó hangsugárzóknak köszönhetően garantált a tökéletes szórakozás!
Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Elegáns kialakítás, amely tovább fokozza a vizuális élményt

  • E sorozat

  • 21,5"-es (54,6 cm-es)

  • Full HD kijelző

LED technológia a természetesen színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet ­- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért

HDMI-re felkészített kialakítás a Full HD szórakozásért

Egy HDMI-re felkészített készülék minden szükséges hardverrel rendelkezik a nagy felbontású multimédia-interfész (HDMI – High-Definition Multimédia Interface) bemenet fogadásához. HDMI-kábel segítségével kiváló minőségű videó és audió továbbítható egyetlen kábelen keresztül, számítógépről vagy akármennyi AV forrásról (beltéri egységek, DVD lejátszók, A/V receiverek és videokamerák).

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.