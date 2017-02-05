TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Energy Label Europe A
    Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe
  • Energy Label Europe A
    Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • A termék alternatív fényképe

Gyártás megszűnt

LCD monitor

227E7QDSB/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élénk színek, éles részletek

Ez a ragyogó széles nézési szögű kijelző élénk színeket, éles részleteket kínál elegáns vonalvezetéssel, ezáltal világos és friss hatást hozva bármely otthonba vagy irodába.

Összes előny megtekintése

elegáns kivitelben

Élénk színek, éles részletek

  • E sorozat

  • 22"-es (21,5" / 54,6 cm átmérő)

  • Full HD (1920 x 1080)

Az AH-IPS képernyő fantasztikus képeket nyújt széles nézési szögtartománnyal

Az AH-IPS képernyő fantasztikus képeket nyújt széles nézési szögtartománnyal

Az AH-IPS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az AH-IPS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/02/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Produs f bun

Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 237E7QDSB Monitor LCD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 237E7QDSB Monitor LCD

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

  2. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  3. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  4. Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen

  5. Az „AH-IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  6. Az intelligens válaszidő a GtG vagy GtG (BW) vizsgálatokból származó optimális érték.