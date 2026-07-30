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Gyártás megszűnt

BrillianceIPS LCD monitor, LED háttérvilágítás

229C4QHSW/00

Lenyűgözően szép
A stílusos, ultravékony kivitelű és széles látószögű IPS kijelzővel rendelkező Philips Blade 2 monitor lenyűgöző teljesítményt nyújt
Összes előny megtekintése

Ultravékony, nagy teljesítményű IPS kijelző

Lenyűgözően szép

  • Blade 2

  • 21,5"-es (54,6 cm-es)

  • Full HD kijelző

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

SmartImage: optimalizált, felhasználóbarát megjelenítés

SmartImage: optimalizált, felhasználóbarát megjelenítés

A SmartImage egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, amely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat, és gondoskodik az optimalizált megjelenítésről. Ez a felhasználóbarát kezelőfelület lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak leginkább megfelelő mód kiválasztását: Iroda, Képek, Szórakozás, Gazdaságos stb. A választás alapján a SmartImage dinamikusan optimalizálja a kontrasztot, a színtelítettséget és az élességet a képek és a videók tökéletes megjelenítése érdekében. A Gazdaságos mód jelentős energiamegtakarítást biztosít az Ön számára. Mindez az Ön rendelkezésére áll, azonnal, egyetlen gombnyomásra.

Modern megjelenésű stílusos, ultravékony kivitel

Az új Philips monitorok a legújabb ultravékony LED technológiának köszönhetően sokkal karcsúbbak, mint az előző generáció. A vékony kialakítású monitorok nem csupán kellemes látványt nyújtanak, de helytakarékosak is.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.