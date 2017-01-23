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Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD Slim LED TV

22PFH4000/88

4.1

| (32) Értékelések

Full HD Slim LED TV

Minden, amire szüksége van, egyetlen kompakt kialakításban: a Philips 4000-es sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze az élénk képeket, a tiszta hangzást és az egyéb praktikus funkciókat, mint a további USB és HDMI port. Ideális választás otthona bármely helyisége számára.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 56 cm-es (22"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak

Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.1

5-ből

32

Értékelések

1

23/01/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

2015 novemberétől használom a tv-t. Minden tekintetben kiváló kis készülék számomra. Mondjuk csatornalista szerkesztésre nincs lehetőség, de nem is bánom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

20/12/2016

Magyarország

Magyarország

Színei gyönyörűek, hangzása kiváló.

Könnyen kezelhető, esztétikus állványozás. Én antennáról a Mindig-Tv- használom. Az energiatakarékos beállítást kedvelem leginkább. Pasztell színeit a család többi tagja is dicséri.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Előnyök

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Hátrányok

Nu am

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Használat dátuma 2017-12-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Használat dátuma 2017-12-06

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.