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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
22PFH4000/88
Full HD Slim LED TV
Minden, amire szüksége van, egyetlen kompakt kialakításban: a Philips 4000-es sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Élvezze az élénk képeket, a tiszta hangzást és az egyéb praktikus funkciókat, mint a további USB és HDMI port. Ideális választás otthona bármely helyisége számára.
56 cm-es (22"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.1
5-ből
32
Értékelések
duhist
23/01/2017
Magyarország
Tökéletes!
2015 novemberétől használom a tv-t. Minden tekintetben kiváló kis készülék számomra. Mondjuk csatornalista szerkesztésre nincs lehetőség, de nem is bánom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Flóri
20/12/2016
Magyarország
Színei gyönyörűek, hangzása kiváló.
Könnyen kezelhető, esztétikus állványozás. Én antennáról a Mindig-Tv- használom. Az energiatakarékos beállítást kedvelem leginkább. Pasztell színeit a család többi tagja is dicséri.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 Full HD Slim LED TV
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Előnyök
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Hátrányok
Nu am
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Használat dátuma 2017-12-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Használat dátuma 2017-12-06
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.