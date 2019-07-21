2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
22PFS5403/12
Full HD Ultra Slim LED TV
Vigye magával a szórakozást. A kompakt Philips 5400-as tökéletes választás kempingezéshez, teherautózáshoz és hajós kirándulásokhoz. Minden szükséges felszerelés megtalálható a dobozban, csak csatlakoztatnia kell a 12 V-os aljzathoz, és máris élvezheti az otthoni luxust útközben is.
55 cm-es (22"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Az autóhoz, teherautóhoz, lakókocsihoz, hajóhoz, vagy bármilyen 12 voltos tápforráshoz csatolt 12 voltos DC tápadapter segítségével könnyen csatlakozhatja a TV-jét út közben.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
3.7
5-ből
11
Értékelések
David9642
21/07/2019
Magyarország
Nagyon Szép kép könnyű használat
Én ezt a Tvt inkább játékra szóktam használni és nagyon meg vagyok elégedve hogy ilyen ár kategóriábban ilyen jótt is lehet kapni Szín arány gyönyörű főleg hogy van a tvébe külőn játék mód rajta ami igen csak meg hozzá tesz a grafikai értékhez az még plusz+ hogy nem rég jött firisités hozzá első PHILIPS tvde nagyon meg vagyok elégedve Köszönöm !!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Full HD Ultra Slim LED TV
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Zlaja
26/05/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.