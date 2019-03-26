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Gyártás megszűnt

5400 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

22PFT5403/12

4

| (1) Vélemény

Full HD Ultra Slim LED TV

Vigye magával a szórakozást. A kompakt Philips 5400-as tökéletes választás kempingezéshez, teherautózáshoz és hajós kirándulásokhoz. Minden szükséges felszerelés megtalálható a dobozban, csak csatlakoztatnia kell a 12 V-os aljzathoz, és máris élvezheti az otthoni luxust útközben is.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 55 cm-es (22"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

12 voltos kábel a TV csatlakoztatásához mobil tápforráshoz

Az autóhoz, teherautóhoz, lakókocsihoz, hajóhoz, vagy bármilyen 12 voltos tápforráshoz csatolt 12 voltos DC tápadapter segítségével könnyen csatlakozhatja a TV-jét út közben.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

5
3
2
1

26/03/2019

България

България

препоръка

Този монитор или телевизор не може да се нагласи да работи постоянно, както ни е необходимо на сас в ресторанта. На него пускаме реклама от флашка и е необходимо непрекъснато да следим на около три часа интервал да не се самоизключи... Няма начин това да се промени в настройките....

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5400 series 22PFT5403 Full HD Ултратънък LED телевизор

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.