2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
231P4QPYKES/00
P-sorozatú
23"-es (58,4 cm)
Full HD kijelző
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
A beépített webkamera és mikrofon segítségével láthatja munkatársait és ügyfeleit, és kommunikálhat velük. Ez az egyszerű megoldás lehetővé teszi az együttműködést és megosztást, így értékes időt takaríthat meg, az utazás költségeiről nem is beszélve.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Előnyök
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Hátrányok
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка