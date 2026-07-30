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Összes sorozat

  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője
  • A világ első ErgoSensor kijelzője

Gyártás megszűnt

BrillianceIPS LCD monitor, LED háttérvilágítás

231P4QRYEB/00

A világ első ErgoSensor kijelzője
Az innovatív Philips ErgoSensor monitor a világ első intelligens kijelzője, amely tanácsokat ad Önnek arra vonatkozóan, hogyan ülhet ergonomikusan helyes testtartásban a számítógép képernyője előtt
Összes előny megtekintése

az egészséges, produktív munkahelyekért

A világ első ErgoSensor kijelzője

  • P-sorozatú

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD kijelző

ErgoSensor az egészségesebb munkavégzésért

A Philips szilárdan hisz abban, hogy a munkát kell az emberek igényeire szabni, nem fordítva. Annak előmozdítására, hogy a munkahelyek még produktívabbá és egészségesebbé váljanak, a Philips kifejlesztette a világ első, a monitorba beépített, „ErgoSensor” névre hallgató innovatív technológiáját, amely érzékeli és felméri a felhasználó viselkedését. Az ErgoSensor tanácsokat ad a felhasználóknak, hogyan ülhetnek ergonomikus testtartásban a számítógép előtt, és korrekciós javaslatokat is tesz az optimális nézési távolságra, a nyak ergonomikus helyzetére és a szünetekre vonatkozóan. Emellett akár 80%-kal csökkenti az energiafogyasztást, mivel kikapcsolja a képernyőt, ha a felhasználó nem ül a helyén.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS-képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti – akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben az IPS-képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy web-böngészéshez ideális, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

A DisplayPort egyetlen, hosszú kábel segítségével biztosítja az audiót és a videót

A DisplayPort átalakítás nélküli digitális csatlakozást biztosít a számítógép és a monitor között. A DVI szabványt felülmúlva működőképes akár 15 méteres vezeték és 10,8 Gbit/s adatátviteli sebesség esetén is. Az azonnali nagy teljesítmény a leggyorsabb képalkotást és frissítési frekvenciát teszi lehetővé, aminek köszönhetően a DisplayPort a legjobb választás általános otthoni és irodai alkalmazásra, de még játékok, filmek, videoszerkesztés és más, nagy teljesítményt igénylő feladatok esetén is. Az együttműködési lehetőségekről különböző adapterek gondoskodnak.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.