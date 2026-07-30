ErgoSensor az egészségesebb munkavégzésért

A Philips szilárdan hisz abban, hogy a munkát kell az emberek igényeire szabni, nem fordítva. Annak előmozdítására, hogy a munkahelyek még produktívabbá és egészségesebbé váljanak, a Philips kifejlesztette a világ első, a monitorba beépített, „ErgoSensor” névre hallgató innovatív technológiáját, amely érzékeli és felméri a felhasználó viselkedését. Az ErgoSensor tanácsokat ad a felhasználóknak, hogyan ülhetnek ergonomikus testtartásban a számítógép előtt, és korrekciós javaslatokat is tesz az optimális nézési távolságra, a nyak ergonomikus helyzetére és a szünetekre vonatkozóan. Emellett akár 80%-kal csökkenti az energiafogyasztást, mivel kikapcsolja a képernyőt, ha a felhasználó nem ül a helyén.