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Összes sorozat

  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
  • Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral

Gyártás megszűnt

LCD monitor, LED háttérvilágítás

231TE4LB/00

3.5
| (6) Értékelések
Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral
Élvezze a Philips Motivo Full HD kijelző kínálta nagyszerű multimédiás élményt. A digitális TV-hangolóegységgel, HDMI bemenettel és erőteljes hangzással kombinált készülék kitűnő választás.
Összes előny megtekintése

DTV hangolóegységgel

Nagyszerű televízió-nézési élmény a Full HD LED monitorral

  • Motivo

  • 23"-es (58,4 cm)

  • Full HD kijelző

LED technológia a természetesen színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

A PC monitoron beépített TV-hangolóegységgel nézheti a televíziót

A monitorban beépített digitális televízió-hangolóegység található, így képes a különböző forrásokból érkező TV-jelek vételére és kiváló minőségű megjelenítésére.

1920x1080p felbontású Full HD LCD-kijelző

1920x1080p felbontású Full HD LCD-kijelző

A Full HD képernyő széles képernyős felbontása 1920 x 1080p. Ez a HD források esetén elérhető legnagyobb felbontás a legjobb képminőséget eredményezi. A bármilyen forrásról érkező 1080p jeleket támogató rendszer a jövőben is megállja a helyét; együttműködik a Blu-ray forrással és a HD játékkonzolokkal is. A továbbfejlesztett jelfeldolgozás jóvoltából a korábbinál jobb jelminőség és felbontás használata támogatott. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet ad.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.5

5-ből

6

Értékelések

3
2

09/11/2013

Polska

Polska

bardzo dobry TV

SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania

doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

03/09/2012

Polska

Polska

nic dodać nic ująć

Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.