2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
G-sorozat
23"-es (58,4 cm)
3D, FPR szemüveg
Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!
Szórakozzon a kis súlyú, könnyen használható, polarizációs 3D szemüveggel! A villódzásmentes 3D szemüveget nemcsak könnyű karbantartani és cserélni, de az ára is megfizethető, hogy a család minden tagjának lehessen saját szemüvege. Mivel használatához nem szükséges se elem, se kábel, olyan hosszan használhatja, ameddig akarja.
Alakítsa 2D gyűjteményét 3D élménnyé egyetlen gombnyomással! A kereten található, könnyen hozzáférhető gomb segítségével újraértelmezheti 2D játék, film és videogyűjteményét, és végre 3D-ben élvezheti őket.
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt.
Figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg a 3D-ről és az egészségről
A VGA kártyáról és más, a 3D működtetéshez szükséges kiegészítőkről további információkat talál a www.philips.com/support weboldalon.