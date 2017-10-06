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  • Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn
  • Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn
  • Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn
  • Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn

Gyártás megszűnt

3D-s LCD monitor, LED háttérvilágítás

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn
Játsszon 3D-s játékokat a Philips 236G LED monitoron. A játék a nagy kijelzőn, a villódzásmentes 3D szemüveggel és a több HDMI bemenettel csak még izgalmasabbá válik!
Összes előny megtekintése

Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn

  • G-sorozat

  • 23"-es (58,4 cm)

  • 3D, FPR szemüveg

Easy 3D-vel a villódzásmentes játékélményért

Az Easy 3D-vel hosszú órákon át, villódzás- és szellemképmentesen, kényelmesen nézhet 3D műsort. A kompatibilis 3D szemüveg könnyű, és nem kell bele elem. Élvezze már ma otthonában a 3D-t!

Villódzásmentes 3D szemüveg a nagyobb élményért

Szórakozzon a kis súlyú, könnyen használható, polarizációs 3D szemüveggel! A villódzásmentes 3D szemüveget nemcsak könnyű karbantartani és cserélni, de az ára is megfizethető, hogy a család minden tagjának lehessen saját szemüvege. Mivel használatához nem szükséges se elem, se kábel, olyan hosszan használhatja, ameddig akarja.

Alakítsa a 2D-t 3D-vé a közvetlen hozzáférésű gomb segítségével

Alakítsa 2D gyűjteményét 3D élménnyé egyetlen gombnyomással! A kereten található, könnyen hozzáférhető gomb segítségével újraértelmezheti 2D játék, film és videogyűjteményét, és végre 3D-ben élvezheti őket.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.

  2. A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt.

  3. Figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg a 3D-ről és az egészségről

  4. A VGA kártyáról és más, a 3D működtetéshez szükséges kiegészítőkről további információkat talál a www.philips.com/support weboldalon.