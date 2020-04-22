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Összes sorozat

  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
  • Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

Gyártás megszűnt

LCD monitor LED háttérvilágítással

236V4LAB/00

4.4
| (5) Értékelések
Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket
Élvezze a vonzó, lenyűgöző kivitelű képernyő élénk LED-es képeit. A készülék sztereó hangsugárzókkal és SmartControl Lite technológiával rendelkezik. Nagyszerű választás!
Összes előny megtekintése

sztereó hangszórókkal

Élvezze az élénk színű, nagyszerű LED-es képeket

  • V sorozat

  • 23"-es (58,4 cm)

LED technológia az élénk színekhez

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Erőteljes hangzás a 2x2 watt RMS teljesítményű hangszórókkal

Élvezze a multimédia és a közösségi alkalmazásokat sztereó hanggal. A beépített hangszórók nem csak kiváló hangzást biztosítanak, hanem megszüntetik a külső kábelrengeteget is, így értékes hely marad az íróasztalon.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

5

Értékelések

4
3
1

22/04/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

10/08/2017

România

România

Nu am avut probleme cu acest produs

Din punctul meu de vedere acest produs este excelent nu mi-a creat nici o problema.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 226V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.