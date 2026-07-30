2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
241P4QPYKEB/00
P-sorozatú
24"-es (61 cm-es)
Full HD kijelző
A PowerSensor egy beépített „személyérzékelő”, amely ártalmatlan infravörös sugarak kibocsátásával és fogadásával határozza meg, hogy a felhasználó a monitor előtt tartózkodik-e. A technológia automatikusan csökkenti a monitor fényerejét, ha a felhasználó eltávolodik az asztalától, így az energiaköltségek akár 80%-kal csökkenthetők, a monitor élettartama pedig jelentősen növelhető
A Philips AMVA LED kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, ami rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez még 90 fokban elforgatott módban is
A beépített webkamera és mikrofon segítségével láthatja munkatársait és ügyfeleit, és kommunikálhat velük. Ez az egyszerű megoldás lehetővé teszi az együttműködést és megosztást, így értékes időt takaríthat meg, az utazás költségeiről nem is beszélve.
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