2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
243S7EJMB/01
Megbízható és alapvető funkciók,
Az S sorozatú monitor hozzájárul a vállalkozása hatékonyságához. A nagy látószögű IPS kijelző a SoftBlue technológia révén nagyszerű szemkímélő hatékonyságot biztosít. Az állítható magasságú, keret nélküli kijelző lehetővé teszi több monitor összeillesztését a szélesebb látómező érdekében.
S sorozatú,
24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
Ezek a Philips kijelzők a csatlakoztathatóság bőségét kínálják, mivel sokféle csatlakozóval vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port, az univerzális HDMI -, és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!
A SoftBlue LED technológia az intelligens technológia segítségével anélkül csökkenti a káros rövidhullámú kék fényt, hogy a kijelző színét vagy képét befolyásolná. A SoftBlue LED technológia a TÜV Rheinland nemzetközi tesztelő szervezet tanúsítványával rendelkezik a káros kék fény csökkentése érdekében.
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
Értékelések
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.
A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő