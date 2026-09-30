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Gyártás megszűnt

LCD monitor SoftBlue technológiával

243S7EJMB/01

Megbízható és alapvető funkciók,

Az S sorozatú monitor hozzájárul a vállalkozása hatékonyságához. A nagy látószögű IPS kijelző a SoftBlue technológia révén nagyszerű szemkímélő hatékonyságot biztosít. Az állítható magasságú, keret nélküli kijelző lehetővé teszi több monitor összeillesztését a szélesebb látómező érdekében.

Összes előny megtekintése

melyek elősegítik a vállalkozások hatékonyságát

Megbízható és alapvető funkciók,

  • S sorozatú,

  • 24"-es (23,8”/60,5 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

SmartConnect DisplayPort, HDMI és VGA csatlakozókkal

Ezek a Philips kijelzők a csatlakoztathatóság bőségét kínálják, mivel sokféle csatlakozóval vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port, az univerzális HDMI -, és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!

A SoftBlue technológia védi a szemet és megőrzi a színeket

A SoftBlue LED technológia az intelligens technológia segítségével anélkül csökkenti a káros rövidhullámú kék fényt, hogy a kijelző színét vagy képét befolyásolná. A SoftBlue LED technológia a TÜV Rheinland nemzetközi tesztelő szervezet tanúsítványával rendelkezik a káros kék fény csökkentése érdekében.

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  3. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  4. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  5. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  6. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő