SmartConnect DisplayPort, HDMI és VGA csatlakozókkal

Ezek a Philips kijelzők a csatlakoztathatóság bőségét kínálják, mivel sokféle csatlakozóval vannak felszerelve - mint a VGA, a Display Port, az univerzális HDMI -, és így lehetővé teszik a nagy felbontású, tömörítetlen video- és audiotartalmak élvezetét. Az USB csatlakozók szupergyors adatátvitelt biztosítanak, általános csatlakoztathatóság mellett. Függetlenül attól, milyen forrást használ, ez a Philips kijelző garantálja, hogy befektetése nem fog elavulni a közeljövőben!