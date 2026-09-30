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Gyártás megszűnt

LCD monitor HDMI-vel

244E2SB/00

Nagyszerű szórakozás nagyméretű HDMI kijelzővel

Ez a stílusos SmartTouch kezelőszervekkel ellátott, nagyméretű 244E2 HDMI Full HD multimédiás kijelző készen áll arra, hogy Ön elmerüljön a játék és a filmek világában

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Nagyszerű szórakozás nagyméretű HDMI kijelzővel

  • 24"-es (61 cm), E-sorozatú

  • Full HD

SmartImage Lite a legjobb LCD nézési élményhez

A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet ­- mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.

Stílusos SmartTouch kezelőszervek

A kiálló gombokat intelligens, érintésre reagáló ikonok, azaz SmartTouch kezelőszervek helyettesítik. A legfinomabb érintésre is reagáló SmartTouch gombokkal például bekapcsolhatja a monitort, vagy a SmartImage Lite technológiát használva növelheti a fényerőt és a képélességet. Aktiváláskor a SmartTouch ikonok a parancs nyugtázására finoman felfénylenek.

Egyszerű kijelzőteljesítmény-beállítás a SmartControl Lite technológiával

A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.