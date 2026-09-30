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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
244E2SB/00
Nagyszerű szórakozás nagyméretű HDMI kijelzővel
Ez a stílusos SmartTouch kezelőszervekkel ellátott, nagyméretű 244E2 HDMI Full HD multimédiás kijelző készen áll arra, hogy Ön elmerüljön a játék és a filmek világában
24"-es (61 cm), E-sorozatú
Full HD
A SmartImage Lite egy különleges, élvonalbeli Philips technológia, mely elemzi a képernyőn megjelenített tartalmat. Az Ön által kiválasztott forgatókönyv alapján a SmartImage Lite a tökéletes megjelenítés érdekében dinamikusan állítja a képek és videók kontrasztját, a színek telítettségét és az élességet - mindezt azonnal, egyetlen gombnyomásra.
A kiálló gombokat intelligens, érintésre reagáló ikonok, azaz SmartTouch kezelőszervek helyettesítik. A legfinomabb érintésre is reagáló SmartTouch gombokkal például bekapcsolhatja a monitort, vagy a SmartImage Lite technológiát használva növelheti a fényerőt és a képélességet. Aktiváláskor a SmartTouch ikonok a parancs nyugtázására finoman felfénylenek.
A SmartControl Lite a következő generációs, 3D ikon alapú GUI monitorvezérlő szoftver. Az olyan monitorparaméterek egérrel történő finomhangolását is lehetővé teszi, mint a színek, a fényerő, a képernyő kalibrálása, a multimédia, az ID kezelés stb.
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