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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.6
5-ből
24
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
BM917
18/10/2019
Magyarország
Tökéletesen megfelel az elvárásoknak.
Jó a képminőség, könnyű az összeszerelése és a kezelése. Az ár-érték arány kiváló. A design nagyon szép, letisztult és elegáns.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Full HD Ultra Slim LED TV
Miha2519
11/03/2019
România
Senzational
Recomand cu incredere tuturor ,merita sa avem in casa fiecare produs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Luta
09/12/2018
România
F.bun
Un tv.fbun pt.o cameră mai mica sau o bucatarie.Culorile foarte vii un sunet ok se misca foarte bine.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.