2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PFT4022/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A Philips 4000-es TV-készülék a szórakozás jegyében született, kis képernyője pedig jó képminőséget nyújt. Elég kicsi ahhoz, hogy gyorsan és gond nélkül át lehessen vinni egyik szobából a másikba, minimalista kialakítása révén pedig gyakorlatilag bármilyen térben megtalálja a helyét.
60 cm-es (24"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Stílusos, kis méretű és könnyű. A kis méretű képernyőn akár a konyhában megnézheti kedvenc műsorait, vagy a garázsban dolgozva a legfrissebb híreket, vagy a kerti partin megtudhatja a legfrissebb sporteredményeket. Ennek a hordozható TV-nek az a dolga, hogy szórakoztasson!
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
3.9
5-ből
24
Értékelések
Filipas
14/03/2018
România
Concis: 5/5
Sunt un utilizator produselor Philips si pot sa le recomand cu caldura.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
CristyBoss
06/02/2018
România
Super TV
Detin acest model de televizor si sunt foarte incantat de acest produs. Produsul are multe setari pentru o serie inferioara , reglaje separate pentru fiecare culoare in parte : rosu,verde ,albastru , 2 intrari de HDMI ,iesire optica digitala , merita achizitionat , are si un pret bun. L-am montat pe perete. Facut update de soft si nu am absolut niciun lag la schimbarea programelor. Functioneaza excelent ! Felicitari firmei Philips pentru producerea acestui model. Sunetul este foarte ok, dar trebuiesc facute anumite setari si se aude foarte tare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Előnyök
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2019-12-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2019-12-02
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.