2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
24PFT5231/05
Full HD Ultra Slim LED TV
Méretét tekintve kicsi. Azonban minden másban hatalmas. Bemutatjuk a Philips 5200-as sorozatot. A vezeték nélküli kapcsolatot és erőteljes hangteljesítményt biztosító beépített univerzális hangmegoldásnak köszönhetően ezentúl másképp tekint a kis méretű TV-kre.
60 cm-es (24"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Íme a kis képernyők következő nagy dobása. A Philips univerzális hangmegoldása egy olyan erőteljes beépített hangszóródoboz, amely egyben egy intelligens TV-állvány is. A hangszórók tökéletes kombinációjával rendelkezik, aminek köszönhetően életre kelti a filmeket, magasabb szintre emeli a játékokat, és remek zenét biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat segítségével akkor, és azt játszhat le, amit csak akar – könnyedén, hihetetlen hangzás mellett. A fehér és ezüst színű borításnak köszönhetően minden szobában jól mutat.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Értékelések
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.