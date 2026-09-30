Bámulatos hangzás a hihetetlenül kompakt hangmegoldás segítségével

Íme a kis képernyők következő nagy dobása. A Philips univerzális hangmegoldása egy olyan erőteljes beépített hangszóródoboz, amely egyben egy intelligens TV-állvány is. A hangszórók tökéletes kombinációjával rendelkezik, aminek köszönhetően életre kelti a filmeket, magasabb szintre emeli a játékokat, és remek zenét biztosít. A vezeték nélküli kapcsolat segítségével akkor, és azt játszhat le, amit csak akar – könnyedén, hihetetlen hangzás mellett. A fehér és ezüst színű borításnak köszönhetően minden szobában jól mutat.