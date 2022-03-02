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Gyártás megszűnt

5300 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

24PFT5303/12

4.6

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

A Philips 5300-as kiváló képminőséget biztosít a kis képernyőn. Egyszerűen használható kezelőszerveinek és kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes társ a konyhában, a hálószobában vagy a dolgozószobában.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 60 cm-es (24"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kis méretű hordozható TV: úgy tervezték, hogy ott legyen, ahol szórakozni kívánnak

Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!

A Pixel Plus HD segítségével gyönyörű képeket kap, melyeket imádni fog

A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Előnyök

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Hátrányok

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Használat dátuma 2020-03-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Használat dátuma 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Előnyök

dobry jest

Hátrányok

stojak zły

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Használat dátuma 2018-12-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Használat dátuma 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.