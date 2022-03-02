2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A Philips 5300-as kiváló képminőséget biztosít a kis képernyőn. Egyszerűen használható kezelőszerveinek és kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes társ a konyhában, a hálószobában vagy a dolgozószobában.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Stílusos, kompakt, könnyű és hordozható. A kisképernyős TV-n akár a konyhában is megnézheti kedvenc műsorait, sőt, még a szabadban is, a családi kempingezés közben. A hordozható TV-nek köszönhetően sosem fog lemaradni se a hírekről, se a legfrissebb sporteredményekről. A TV-t arra tervezték, hogy bárhol is legyen, Önt szórakoztassa!
A Philips Pixel Plus HD rendszer optimalizálja a képminőséget a szép kontrasztú éles képek érdekében. Akár online, akár lemezlejátszóról néz filmeket, élesebb képeket, ragyogóbb fehéreket és mélyebb feketéket kap.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
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4.6
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Előnyök
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Hátrányok
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2020-03-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Előnyök
dobry jest
Hátrányok
stojak zły
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2018-12-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Használat dátuma 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.