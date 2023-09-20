2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
LED TV
A kis méret nem változtat a minőségen a szűk helyeken is kiváló teljesítményt nyújtó LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszer éles képet és tiszta hangzást biztosít. Legyen szó a főzés közben nézett izgalmas műsorokról, vagy a futópadon való edzés közbeni filmnézésről.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.6
5-ből
10
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Guriga174
20/09/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes arra a célra, amire használom.
Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.
Előnyök
Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)
Hátrányok
Internet csatlakozó nem hazai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV
Használat dátuma 2021-09-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV
Használat dátuma 2021-09-20
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Ha kis helyre kell!
Kis mérete ellenére minden fontos csatlakozó megtalálható rajta! Külön előny a SCART és a fülhallgató csatlakozó is. Ezen kívül USB-ről zenét képet és videót is lejátszik. A Tv képe szép, ha nincs nagyobb készülékre hely, akkor tökéletes választás.
Előnyök
SCART és fülhalgató csatlakozók USB lejátszás Szép kép
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV
Használat dátuma 2019-11-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV
Használat dátuma 2019-11-30
Ghizela
08/05/2019
România
Excelent acest produs și de calitate
Excelent acest produs și de calitate.Recomand produsul
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.