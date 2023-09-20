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Gyártás megszűnt

4300 seriesLED TV

24PHS4304/12

4.6

| (10) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

LED TV

A kis méret nem változtat a minőségen a szűk helyeken is kiváló teljesítményt nyújtó LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszer éles képet és tiszta hangzást biztosít. Legyen szó a főzés közben nézett izgalmas műsorokról, vagy a futópadon való edzés közbeni filmnézésről.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

LED TV

  • 60 cm-es (24"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Tiszta hangélmény a szélessávú hangszórókból.

Könnyen mozgatható, rejtett, kis helyet elfoglaló hátsó állvány.

Tiszta párbeszéd. Élénk hatások.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

10

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

20/09/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes arra a célra, amire használom.

Könnyű, egyszerű de jó készülék. A negatívuma, hogy nincs hazai internetcsatlakozója, nem tudom frissíteni, hiába töltöttem le USB- re a frissítést.

Előnyök

Kicsi, monitornak tökéletes ( nekem)

Hátrányok

Internet csatlakozó nem hazai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV

Használat dátuma 2021-09-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV

Használat dátuma 2021-09-20

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Ha kis helyre kell!

Kis mérete ellenére minden fontos csatlakozó megtalálható rajta! Külön előny a SCART és a fülhallgató csatlakozó is. Ezen kívül USB-ről zenét képet és videót is lejátszik. A Tv képe szép, ha nincs nagyobb készülékre hely, akkor tökéletes választás.

Előnyök

SCART és fülhalgató csatlakozók USB lejátszás Szép kép

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV

Használat dátuma 2019-11-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 LED TV

Használat dátuma 2019-11-30

08/05/2019

România

România

Excelent acest produs și de calitate

Excelent acest produs și de calitate.Recomand produsul

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.