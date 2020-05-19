2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
LED TV
A kis méret nem változtat a minőségen a szűk helyeken is kiváló teljesítményt nyújtó LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszer éles képet és tiszta hangzást biztosít. Legyen szó a főzés közben nézett izgalmas műsorokról, vagy a futópadon való edzés közbeni filmnézésről.
60 cm-es (24"-es)
200-as Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.4
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Kája411
19/05/2020
Česká republika
Výrobek splňuje očekávání
Skvěle plní naše požadavky na provoz a snadné ovládání
Előnyök
Funkčnost na první zapojení
Hátrányok
Neobjevila se
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Használat dátuma 2019-04-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Televizor LED
Használat dátuma 2019-04-19
M-Deff
20/07/2020
Україна
Идеальный телевизор для кухни!
Отличные углы обзора, хорошая картинка и звук. оптимальные размеры, крепление Vesa 75x75, что позволяет установить ТВ на такие высококлассные крепления как Vogel. Ну и само собой разумеется, что для кухни нужен белый цвет, который мало кто предлагает из производителей. И самое главное - полноценный HDMI CEC, который тут называется EasyLink - это море удобства и простоты в управлении ТВ и подключенного к нему оборудования, например Android TV-Box. Также есть HDMI ARC , который позволяет установить компактный soundbar.
Előnyök
Суцільний позитив! ))
Hátrányok
Бажано було б 1920х1080, але й так добре, як для кухні )
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Használat dátuma 2020-06-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Használat dátuma 2020-06-20
Nazarchan
12/11/2019
Україна
Рекомендую, бо якісний!
Компактний розмір, який прекрасно підійде для кухні, телевізор має гарну якість екранізації, стильний, невимушений.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4300 series 24PHS4354 Світлодіодний телевізор
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.