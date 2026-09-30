2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
273G3DHSW/00
Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn
Játsszon 3D játékokat a Philips 273G LED monitoron. A játék a nagy kijelzőn, az aktív 3D shutter szemüveggel és a több HDMI bemenettel még nagyobb élvezetet nyújt!
G-sorozat
27”-es (68,6 cm-es)
3D, shutter szemüveg
PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon állíthatók a különböző beállítások.
A mellékelt számítógépes szoftver segítségével újra felfedezheti kedvenc 2D játékait, filmjeit és videóit. Kattintson egyet az egérrel, és nézze végig, hogyan alakulnak kedvencei hihetetlen, 3D tartalmakká.
A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.
Értékelések
A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt.
Figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg a 3D-ről és az egészségről
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PC szoftverhez (TriDef 3D) a 3D játékok esetén AMD/ATI grafikus kártya szükséges.