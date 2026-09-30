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Gyártás megszűnt

Brilliance3D-s LCD monitor, LED háttérvilágítás

273G3DHSW/00

Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn

Játsszon 3D játékokat a Philips 273G LED monitoron. A játék a nagy kijelzőn, az aktív 3D shutter szemüveggel és a több HDMI bemenettel még nagyobb élvezetet nyújt!

Összes előny megtekintése

Fedezze fel a 3D játékok világát a nagy kijelzőn

  • G-sorozat

  • 27”-es (68,6 cm-es)

  • 3D, shutter szemüveg

Könnyen állítható megjelenítési beállítások a Philips SmartControllal

PC szoftver, mellyel teljesen testre szabhatók a megjelenítési beállítások. A Philips két lehetőséget is kínál a beállítások megváltoztatására. Az egyik a képernyőn megjelenő többszintű menü, a másik a Philips SmartControl szoftver, amellyel a megszokott módon állíthatók a különböző beállítások.

Alakítsa a 2D tartalmakat 3D-vé a számítógépes szoftver segítségével

A mellékelt számítógépes szoftver segítségével újra felfedezheti kedvenc 2D játékait, filmjeit és videóit. Kattintson egyet az egérrel, és nézze végig, hogyan alakulnak kedvencei hihetetlen, 3D tartalmakká.

LED technológia a ragyogó képekért

A fehér LED félvezető eszközök rövidebb idő alatt érik el teljes fényüket. A higanymentes LED-ek környezetbarát újrahasznosítást és hulladékkezelést biztosítanak. A LED-ek az LCD háttérvilágításának jobb fényerő-szabályozását teszik lehetővé, ami kiemelkedően magas kontrasztarányt eredményez. Ráadásul kifogástalan színhűséget, valamint a képernyő teljes felületén kiegyenlített fényerőt nyújtanak Önnek.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A rossz közérzet - például szédülés, fejfájás vagy tájékozódási zavarok - elkerülése érdekében a 3D hosszabb ideig tartó nézése nem javasolt.

  2. A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt.

  3. Figyelmesen olvassa el az útmutatót, hogy többet tudjon meg a 3D-ről és az egészségről

  4. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PC szoftverhez (TriDef 3D) a 3D játékok esetén AMD/ATI grafikus kártya szükséges.