2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élénk és éles képek széltől szélig
Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.
V sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.
Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.
4.8
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Beba Snake
19/10/2024
Magyarország
IPS monitor, ami TV-nek is kiváló
27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)
Előnyök
Az értékelésben felsoroltak.
Hátrányok
Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2023-09-19
ArmandoCZ
27/01/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Má příjemný a tenký design.
Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.
Előnyök
Vynikající čistý obraz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2020-01-27
valteduk
26/12/2020
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Odličan monitor
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Előnyök
Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .
Hátrányok
Za sada bez ikakvih primjedbi .
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor
Date of Use 2019-11-26
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével