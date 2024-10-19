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Összes sorozat

  • Élénk és éles képek széltől szélig
  • Élénk és éles képek széltől szélig

Gyártás megszűnt

Full HD LCD monitor

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Élénk és éles képek széltől szélig

Egy kompakt és vékony kialakítású, minden szempontból tökéletes kijelző, amely kíméli a szemet, és a monitor szélein is lenyűgöző képeket biztosít.

Összes előny megtekintése

Élénk és éles képek széltől szélig

  • V sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló olvasási élményért

Tapasztalja meg a nagyobb kényelmet és jobb olvashatóságot a hosszú, sok szöveget tartalmazó dokumentumok olvasásakor. Az EasyRead üzemmód a papírhoz hasonló vizuális élményt nyújt, amely kíméli a szemet a kijelző színeinek és nagyítási szintjének beállításával, ami a valódi papíron történő olvasás élményét imitálja – közvetlenül a digitális kijelzőn.

VESA tartó a rugalmasságért

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

19/10/2024

Magyarország

Magyarország

IPS monitor, ami TV-nek is kiváló

27"-os monitorra volt szükségem, mert az előző 22"-os TV-Monitor 10 év után bemondta az unalmast. Továbbá 1,5 dioptriás szemüveg kell már közelre. FHD, IPS képernyő, 75 Hz képfrissítés, 2W-os beépített hangszóró (TV nézéshez). Kategóriájában nagyon jó ár. Sz.gép - monitor: VGA (D-SUB) , Voda TV-Box - Monitor: HDMI csatlakozón. (DP és fejhallgató csati kihasználatlan jelenleg.)

Előnyök

Az értékelésben felsoroltak.

Hátrányok

Nincs hozzá távirányító, ezért 2 aktív kimenet között nem lehet választani, egyszerre csak 1 lehet aktív.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2023-09-19

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Má příjemný a tenký design.

Líbí se mi design, hladké linie a matný kryt. Vynikající čistý obraz.

Előnyök

Vynikající čistý obraz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2020-01-27

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Odličan monitor

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Előnyök

Odličan proizvod za ovu cijenu. 3 godine garancije. Konačno monitor koji mi ne umara oči .

Hátrányok

Za sada bez ikakvih primjedbi .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 273V7QJAB Full HD LCD monitor

Date of Use 2019-11-26

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével