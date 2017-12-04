2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
E sorozat
27"-es (68,6 cm-es)
1920 x 1080 (Full HD)
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
A PLS képernyők olyan továbbfejlesztett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti - akár 90 fokban elforgatott módban is! A normál TN panelekkel ellentétben a PLS képernyő kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosít, tehát nem csak fotók, filmek megtekintéséhez vagy internetezéshez használhatja, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Szybki69
20/11/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.
Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.
Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra
Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen
A HDMI kábelek a régiótól és a típustól függően eltérőek.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC: 85% (CIE1931), sRGB: 122,9%