2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
E sorozat
27”-es (68,6 cm-es)
Full HD (1920 x 1080)
Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.
Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.
Díjak
4.9
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Csaba_
08/07/2024
Magyarország
Ár érték arányban kiválló
Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.
Előnyök
Szépek a színek, van AMD Freesync
Hátrányok
Max 75Hz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Radu91
24/07/2019
România
Un monitor decent
Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
ENBB
13/02/2019
România
Super monitor
Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.
A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
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NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.