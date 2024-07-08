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Összes sorozat

  • Energy Label Europe E
    Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
  • Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
  • Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
  • Energy Label Europe E
    Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
  • Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
  • Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

Gyártás megszűnt

LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás
A Philips E-sorozatú monitor a stílusos kialakítást különleges képteljesítménnyel ötvözi. Az Ultra Wide-Color technológiával rendelkező, vékony keretű Full HD kijelző ténylegesen élethű képeket nyújt. Így Ön kiváló képélményt élvezhet – stílusosan.
Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek, stílusos kialakítás

  • E sorozat

  • 27”-es (68,6 cm-es)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

IPS LED széles nézési szögű technológia a kép és a szín pontossága érdekében

Az IPS képernyők fejlett technológiát alkalmaznak, amely rendkívül széles, 178/178 fokos nézési szöget nyújt. Így a képernyőt szinte bármilyen szögből nézheti. A normál TN panelekkel ellentétben az IPS képernyők kifejezetten éles képet és élénk színeket biztosítanak, ezért nemcsak fotók, filmek megtekintéséhez vagy webböngészéshez ideálisak, hanem olyan professzionális alkalmazásokhoz is, amelyek esetében fontos a színhűség és az állandó fényerő.

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos kijelzők jó minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Ez a kijelző a megnövelt Full HD (1920 x 1080) felbontással rendelkezik. A tiszta részleteket biztosító Full HD és a nagy fényerő, a hihetetlen kontraszt és a realisztikus színek élethű képet nyújtanak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Díjak

  • Award image AWARD-7185178

Értékelések

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4.9

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Előnyök

Szépek a színek, van AMD Freesync

Hátrányok

Max 75Hz

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

24/07/2019

România

România

Un monitor decent

Pro: - culorile sunt reproduse foarte fidel; imagine clara - ungiul de vizualizare mare; - un singur buton pentru setari - multiple conexiuni Contra: - mie mi-a venit cu un pixel defect sus cam la 5 cm de rama, dar nu am vrut sa il returnez pentru atat, e insesizabil - cand imaginea e neagra, se vede la colturi sus lumina ledurilor , chiar daca luminozitatea e la minim, dar nu m-a deranjeaza (bleeding, specific monitoarelor IPS sau defect?) La acest pret ii acord nota 9.4 din 10.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

13/02/2019

România

România

Super monitor

Sunt foarte multumit, recomand, un raport calitate-pret excelent, am un model anterior de 4 ani,

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 276E9QDSB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az „IPS” márkanév/védjegy és a kapcsolódó technológiai szabadalmak a megfelelő tulajdonosokhoz tartoznak.

  2. A maximális felbontás csak HDMI-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, a FreeSync és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az egyéb nevek csak tájékoztatási célra szolgálnak és az illető jogtulajdonosok védjegyeit képezhetik.

  5. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  6. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.