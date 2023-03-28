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Gyártás megszűnt

Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

278E9QJAB/00

4.3

| (29) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

Merüljön alá a Philips ívelt monitorok nyújtotta tökéletes élménybe. A 27"-es ívelt E-sorozatú monitorok valóban egy olyan élményt nyújtanak Önnek, amelyben teljes mértékben elmerülhet a lenyűgöző Full HD képminőségnek köszönhetően. Az Ultra Wide-Color technológia biztosította képminőség valóban életre kelti a képeket!

Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

  • E sorozat

  • 27"-es (68,6 cm-es)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Könnyed, gördülékeny játékmenet az AMD FreeSync™ technológiával

A szaggatott játékmenetnek vagy a szaggatott képnek nem kellene feltétlenül a játék velejárójának lennie. Az új Philips monitorral nem is az. Az AMD FreeSync™ technológia szinte bármilyen képsebesség mellett képhibamentes működést, problémamentes, gyors frissítést és szupergyors válaszidőt biztosít.

Keskeny képernyőkeret az egységes megjelenítés érdekében

Az új Philips képernyők ultrakeskeny kerettel készülnek, amelyek a lehető legkevésbé zavaróak, és maximális képernyőméretet biztosítanak. Különösen alkalmasak több kijelzős vagy mozaik elrendezéshez, mint például játékokhoz, grafikai tervezéshez és professzionális alkalmazásokhoz, ahol az ultrakeskeny kijelzőkeret azt az érzetet kelti, mintha egyetlen nagy képernyőt használna.

LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében

Vizsgálatok kimutatták, hogy az ultraibolya sugarakhoz hasonlóan a LED-kijelzők által kibocsátott rövid hullámhosszúságú, kék fénysugarak is károsíthatják a szemet, és idővel befolyásolhatják a látást. Az egészség szempontjából kifejlesztett Philips LowBlue üzemmód beállítás intelligens szoftvertechnológiát használ a rövid hullámhosszúságú, káros kék fények csökkentése érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

29

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

14/07/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Este ok monitorul, il folosesc zilnic

Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

05/06/2020

România

România

monitor foarte bun

pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.