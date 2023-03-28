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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Lenyűgöző színek – tökéletes élmény
Merüljön alá a Philips ívelt monitorok nyújtotta tökéletes élménybe. A 32"-es ívelt E-sorozatú monitorok valóban egy olyan élményt nyújtanak Önnek, amelyben teljes mértékben elmerülhet a lenyűgöző Full HD képminőségnek köszönhetően. Az Ultra Wide-Color technológia biztosította képminőség valóban életre kelti a képeket!
E sorozat
32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)
1920 x 1080 (Full HD)
A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.
Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.
Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.
4.3
5-ből
29
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Ukulele
28/03/2023
Magyarország
Szuper monitor
Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Használat dátuma 2022-03-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával
Használat dátuma 2022-03-28
Atty888
14/07/2020
România
Ellenőrzött vevő
Este ok monitorul, il folosesc zilnic
Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-06-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Használat dátuma 2019-06-14
Oti888
05/06/2020
România
monitor foarte bun
pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color
A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben
A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.
A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével
NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján
sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján
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A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.