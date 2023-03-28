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Gyártás megszűnt

Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

328E9QJAB/00

4.3

| (29) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

Merüljön alá a Philips ívelt monitorok nyújtotta tökéletes élménybe. A 32"-es ívelt E-sorozatú monitorok valóban egy olyan élményt nyújtanak Önnek, amelyben teljes mértékben elmerülhet a lenyűgöző Full HD képminőségnek köszönhetően. Az Ultra Wide-Color technológia biztosította képminőség valóban életre kelti a képeket!

Összes előny megtekintése

Lenyűgöző színek – tökéletes élmény

  • E sorozat

  • 32"-es (31,5" / 80 cm átmérő)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően

A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.

Beépített sztereó hangszórók multimédiához

Egy pár kiváló minőségű sztereó hangszóró a kijelzőbe építve. A típustól és kialakítástól függően lehet látható és elölről sugárzó, rejtett és alulról, felülről, vagy hátulról sugárzó.

Ívelt tervezésű képernyő a lenyűgöző élmény érdekében

Az asztali monitorok személyes felhasználói élményt nyújtanak, amelyhez nagyon jól illeszkedik az ívelt tervezés. Az ívelt képernyő kellemes, mégis finoman magába szippantó hatást kelt, amely Önre összpontosul az asztal fókuszában.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

29

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

28/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Nagyon szeretjük, szép a kép és egy gamer estéhez ideális:)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 278E9QJAB Ívelt LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Használat dátuma 2022-03-28

14/07/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Este ok monitorul, il folosesc zilnic

Timp răspuns, bun, culori bune, il folosesc simultan pe 2 calculatoare și sunt mulțumit de monitor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Használat dátuma 2019-06-14

05/06/2020

România

România

monitor foarte bun

pret calitate ok, rama ingusta si display mare.Culori placute ca la Philips.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 246E9QJAB Monitor LCD cu Ultra Wide-Color

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A képernyőgörbület ívének sugara mm-ben

  2. A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.

  3. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével

  4. NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján

  5. sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Minden jog fenntartva. Az AMD, az AMD nyíl logó, az AMD FreeSync™ és ezek kombinációi az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei. Az ebben a kiadványban használt egyéb termékmegnevezések csak azonosítási célra szolgálnak és az adott vállalatok védjegyeit képezhetik.

  7. A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.