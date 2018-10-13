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Összes sorozat

  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
  • UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
  • UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
  • Energy Label Europe B
    UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
  • UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
  • UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek

Gyártás megszűnt

Brilliance4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Értékelések
UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek
Az átfogó szolgáltatásokkal rendelkező, professzionális, 32"-es Ultra HD Philips kijelző nagyobb teret enged a felvételek nagy méretben való megtekintéséhez, illetve az összes részlet Ultra HD felbontásban történő megjelenítéséhez.
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UltraClear 4K felbontás, ultra élénk színek

  • P-sorozatú

  • 32"-es (látható: 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

UltraClear, 4K UHD (3840x2160) felbontás a pontos részletekért

Ezen Philips kijelzők nagy teljesítményű paneljei UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket nyújtanak. Ön lehet a CAD megoldásokhoz rendkívül részletgazdag képeket igénylő, 3D grafikai alkalmazásokkal dolgozó profi alkotó, vagy hatalmas táblázatokat kezelő pénzügyi szakember, a Philips kijelzők mindig élettel töltik meg a képeit és grafikáit.

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért

Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyságát is jobbá teheti.

A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel

A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöget biztosít, ami éles képeket eredményez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

5

Értékelések

2

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Előnyök

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Hátrányok

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Ez a Philips kijelző rendelkezik MHL-tanúsítvánnyal. De ha az Ön MHL eszköze nem csatlakozik vagy működik megfelelően, olvassa el az eszközre vonatkozó gyakran ismételt kérdéseket, vagy forduljon közvetlenül az értékesítőhöz. Az eszköz gyártójának üzletpolitikája esetlegesen szükségessé teheti az azonos márkájú, speciális MHL kábel/adapter megvásárlását a készülék működéséhez.

  2. Opcionális MHL tanúsítványú mobileszköz és MHL kábel szükséges (nem tartozék). A kompatibilitással kapcsolatban érdeklődjön az MHL eszköz értékesítőjénél.

  3. Az ErP készenlét/kikapcsolt állapotbani energiatakarékossága nem vonatkozik az MHL töltési funkcióra

  4. Az MHL összeköttetésre alkalmas termékek teljes listáját lásd a www.mhlconsortium.org címen

  5. Az EPEAT minősítés csak ott érvényes, ahol a termék regisztrálása a Philips részéről megtörtént. Kérjük, tekintse meg a https://www.epeat.net/ weboldalt a regisztráció Ön országában érvényes státuszával kapcsolatban.

  6. A gyorstöltés az USB BC 1.2 szabványnak megfelelő

  7. A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével