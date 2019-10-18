2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A letisztult és minimalista kialakítású fehér Philips 5600-as TV karcsú, és a környezetéből kiemelkedő megjelenésével tökéletesen illeszkedik lakása belső terébe. A Full HD képminőségnek köszönhetően ez a TV ideális választás, ha az egyszerűséget részesíti előnyben.
80 cm-es (32"-es)
200-as Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
4.6
5-ből
24
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
BM917
18/10/2019
Magyarország
Tökéletesen megfelel az elvárásoknak.
Jó a képminőség, könnyű az összeszerelése és a kezelése. Az ár-érték arány kiváló. A design nagyon szép, letisztult és elegáns.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Full HD Ultra Slim LED TV
Miha2519
11/03/2019
România
Senzational
Recomand cu incredere tuturor ,merita sa avem in casa fiecare produs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Luta
09/12/2018
România
F.bun
Un tv.fbun pt.o cameră mai mica sau o bucatarie.Culorile foarte vii un sunet ok se misca foarte bine.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5600 series 24PFS5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.