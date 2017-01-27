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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFT4101/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100-as sorozatú készülék értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a Perfect Motion Rate funkció, valamint a tiszta hangzás könnyed szórakozást biztosít.
80 cm-es (32"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.0
5-ből
42
Értékelések
Gábor20
27/01/2017
Magyarország
Gyönyörű TV
Kíváló TV amit mindig is szerettem volna. Nálam csak is a Philips jöhet szóba mert számomra ez a legmegbízhatóbb márka. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFT4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Ciupy
06/12/2019
România
Un super TV!
Un TV foarte bun! L-am utilizat inclusiv pentru redare fișiere media de pe Stick USB. Mi-a recunoscut fără probleme un hard disk Western Digital de 2TB. Recomand!
Előnyök
Culori vii, luminozitate bună, consum redus!
Hátrányok
Nu am
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Használat dátuma 2017-12-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Használat dátuma 2017-12-06
Andreidan71
08/05/2019
România
Foarte bun
Am acest televizor de 2 ani si sunt foarte multumit de el si de modul usor de utilizare a programelor. Recomand acest produs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFT4101 LED TV ultrasubţire Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.