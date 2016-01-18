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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: Philips 4100-as sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában az élénk képeket, a tiszta hangzást, és az olyan, szükséges jellemzők nyújtotta előnyöket, mint például az extra USB és HDMI portok.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/C
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
4.1
5-ből
15
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
WeIpErT
18/01/2016
România
Foarte Tare ca si pret in ce priveste calitatea
Il am de foarte putin timp si pot spune ca sunt foarte multumit de el, calitate imagine, ireprosabila
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire
gizmo111
04/04/2016
Hrvatska
Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete
Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV
radi89
20/06/2019
България
Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.
Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.