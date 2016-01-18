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Gyártás megszűnt

4000 seriesSlim LED TV

32PHH4100/88

4.1

| (15) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Slim LED TV

A ma és a holnap TV-je: Philips 4100-as sorozatú Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában az élénk képeket, a tiszta hangzást, és az olyan, szükséges jellemzők nyújtotta előnyöket, mint például az extra USB és HDMI portok.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.1

5-ből

15

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

3
2

18/01/2016

România

România

Foarte Tare ca si pret in ce priveste calitatea

Il am de foarte putin timp si pot spune ca sunt foarte multumit de el, calitate imagine, ireprosabila

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 LED TV subţire

04/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odličan odnos cijene i kvalitete

Mišljenja sam da proizvod ima sasvim dobre kvalitete u odnosu na cijenu,kvaliteta slike i zvuka su prilično dobre a to je najvažnije za proizvod sličnih osobina.Naravno za vezano za cijenu uređaja.Iznenađen sam i samim dizajnom uređaja tj.uklapa se u razne interijere.Pogodan za klijente(kupce)slabijih i srednjih kupovnih mogućnosti.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Tanki LED TV

20/06/2019

България

България

Работи прекрасно, картината е супер, черното е черно.

Картината е супер, черното е черно. Бех си купила отново Philips, която и да е категория.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHH4100 Тънък LED телевизор

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.