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Gyártás megszűnt

4000 seriesLED TV

32PHK4009/12

LED TV

Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú kisképernyős LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

LED TV

  • 81 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

100 Hz-es PMR a folyamatos mozgóképekért

100 Hz-es PMR a folyamatos mozgóképekért

Semmi sem múlhatja felül a játék, a nagy sebességű sportesemények vagy az akciófilmek által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért tartalmazza a Philips TV a 100 Hz-es Perfect Motion Rate funkciót, melynek köszönhetően Ön élvezheti az akadozásmentes mozgóképet. Annak ellenére, hogy az Ön pulzusa ugrálni fog, az Ön által nézett kép soha.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontrasztban, színben és élességben élvezhet.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.

  2. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.