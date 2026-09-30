2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.