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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.
4.7
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
bezo
18/01/2019
Magyarország
Ár/érték arányban nagyon jó
Ár/érték arányban nagyon jó készülék, szép képpel, letisztult formával, könnyen és egyszerűen kezelhető, jó a táviránytója is. Egyedül az elalvás időzítőt lehetett volna gyorsabb elérésűvé tenni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Előnyök
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Hátrányok
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Használat dátuma 2018-05-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Használat dátuma 2018-05-17
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Ellenőrzött vevő
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Előnyök
Vse
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Használat dátuma 2019-12-13
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Használat dátuma 2019-12-13
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.