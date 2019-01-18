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Gyártás megszűnt

4100 seriesUltra Slim LED TV

32PHS4132/12

4.7

| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Ultra Slim LED TV

Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

Digital Crystal Clear a pontosság érdekében, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban nagyon jó

Ár/érték arányban nagyon jó készülék, szép képpel, letisztult formával, könnyen és egyszerűen kezelhető, jó a táviránytója is. Egyedül az elalvás időzítőt lehetett volna gyorsabb elérésűvé tenni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultra Slim LED TV

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Celková spokojenost

Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů

Előnyök

Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy

Hátrányok

Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor

Használat dátuma 2018-05-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor

Használat dátuma 2018-05-17

13/12/2021

Slovenija

Slovenija

Ellenőrzött vevő

"Cool"!

Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.

Előnyök

Vse

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor

Használat dátuma 2019-12-13

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor

Használat dátuma 2019-12-13

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.