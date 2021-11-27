2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PHS4504/12
LED TV
A kis méret nem változtat a minőségen a szűk helyeken is kiváló teljesítményt nyújtó LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszer éles képet és tiszta hangzást biztosít. Legyen szó a főzés közben nézett izgalmas műsorokról, vagy a futópadon való edzés közbeni filmnézésről.
80 cm-es (32"-es)
200-as Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
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4.8
5-ből
4
Értékelések
Turboto
27/11/2021
България
Ellenőrzött vevő
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Hátrányok
Не може да се ъпдейтва автоматично
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Használat dátuma 2019-11-27
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Használat dátuma 2019-11-27
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Előnyök
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Használat dátuma 2020-05-25
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Használat dátuma 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Előnyök
Tani , dobra marka
Hátrányok
Słabe glosniki
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Használat dátuma 2019-12-20
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Használat dátuma 2019-12-20
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.