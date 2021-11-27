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Gyártás megszűnt

4500 seriesLED TV

32PHS4504/12

4.8

| (4) Értékelések

LED TV

A kis méret nem változtat a minőségen a szűk helyeken is kiváló teljesítményt nyújtó LED TV-vel. A Pixel Plus HD rendszer éles képet és tiszta hangzást biztosít. Legyen szó a főzés közben nézett izgalmas műsorokról, vagy a futópadon való edzés közbeni filmnézésről.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Pixel Plus HD-vel

LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • 200-as Picture Performance Index

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Könnyen mozgatható, rejtett, kis helyet elfoglaló hátsó állvány.

Tiszta hangélmény a szélessávú hangszórókból.

HD LED TV. Kristálytiszta felbontás.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

4

Értékelések

3
2
1

27/11/2021

България

България

Ellenőrzött vevő

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Hátrányok

Не може да се ъпдейтва автоматично

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Használat dátuma 2019-11-27

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Használat dátuma 2019-11-27

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Előnyök

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Használat dátuma 2020-05-25

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Használat dátuma 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Előnyök

Tani , dobra marka

Hátrányok

Słabe glosniki

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Használat dátuma 2019-12-20

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Használat dátuma 2019-12-20

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.