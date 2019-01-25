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Gyártás megszűnt

4000 seriesUltra Slim LED TV

32PHT4101/12

3.9

| (8) Értékelések

Ultra Slim LED TV

A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100-as sorozatú készülék értékes darab lesz az otthonában. A HD képminőség és a Perfect Motion Rate funkció, valamint a tiszta hangzás könnyed szórakozást biztosít.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Ultra Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

A Picture Performance Index minden képi elemet feljavít

A Picture Performance Index minden képi elemet feljavít

A Picture Performance Index a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett képfeldolgozással ötvözi, így javítva az érzékelés különböző elemeit: az élességet, a mozgást, a kontrasztot és a színt. Bármilyen forrásról is legyen szó, Ön mindig borotvaéles képeket élvezhet rendkívüli részletgazdagsággal és mélységgel, a legmélyebb feketékkel és legvilágosabb fehérekkel, illetve a legélénkebb színekkel, és mindig természetes, élethű bőrtónusokkal.

Ultravékony kialakítás a kifinomult profilhoz

Ultravékony kialakítás a kifinomult profilhoz

Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.9

5-ből

8

Értékelések

2

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

17/06/2017

România

România

Ellenőrzött vevő

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.