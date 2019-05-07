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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PHT4112/12
Ultra Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
80 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/T2/C
Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű képi részleteket.
4.0
5-ből
13
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
CTina
07/05/2019
România
Recomand
Sunt foarte multumita de acest produs, imagine clara, sunetul este ok, instalare rapida, meniu in limba romana.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
DenisaB
28/04/2018
România
Foarte multumit, recomand cu toata increderea!
Sunt foarte multumita de acest televizor! Azi l-am achizitionat si il recomand cu toata increderea! Imaginea este clara, insa pentru a avea o imagine clara cand utilizati cablu tv este necesar ca acele posturi tv sa aiba o anumita claritate. Astfel posturile HD sau cu o claritate buna se vad foarte bine. Ceea ce vreau sa spun este sa nu "acuzati" televizorul daca nu se vad ok anumite programe pentru ca la cablu tine foarte mult de claritatea programului in sine. Un alt plus este acela ca utilizand cablu tv prind atat posturile analogice cat si cele digitale plus posturi radio in total peste 100 de posturi. Sunetul se aude clar chiar si la volum maxim. Clasa energetica A+ - se pot ordona posturile in functie de preferinte, insa trebuie trecute mai intai la Favorite apoi se pot ordona din lista de Favorite - instalarea foarte rapida, meniu in limba romana Lucruri care nu mi-au placut sunt: suruburile de prindere a picioruselor care sunt cam grosute si intra greu, eu am folosit alte suruburi pentru a prinde piciorusele
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Carmela
20/02/2018
România
Un televizor placut 'vederii"
Probabil ca ma voi ingrasa cateva kilograme, dar placerea vizionarii programelor preferate la acest TV: "Philips 4100 series Televizor LED ultrasubţire 32PHT4112 Televizor LED de 80 cm (32") cu DVB-T/T2/C cu tehnologie Digital Crystal Clear", pe care este mult prea mare ca sa renunt sau micsorez orele de vizionare.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 32PHT4112 Televizor LED ultrasubţire
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.