2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ultra Slim LED TV
Az elérhető áron kínált Philips 4500-as nagy felbontású képe révén minden elvárást túlteljesít. Egyszerű és elegáns kialakításával otthona bármely helyiségébe illik.
80 cm-es (32"-es)
200-as Picture Performance Index
LED TV
Pixel Plus HD
Az új, pálcákat formázó állványt úgy terveztük, hogy megváltoztassa a TV alatti teret, ahol a hagyományos állvány helyezkedne el, így magával ragadóbb élményt nyújt. Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
4.3
5-ből
12
Értékelések
82%
ajánlja ezt a terméket
DEDEL
21/10/2019
România
Ellenőrzött vevő
Foarte bun pentru o incapere de 16-20 mp
Aspect frumos, telecomanda fiabila, sunet corespunzator, culori placute ochilor.....
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2019-04-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Használat dátuma 2019-04-21
Radu78
07/01/2019
România
TV Philips
Este un televizor excelent. Îl recomand cu căldură și încredere!!!!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Televizor LED ultrasubţire
Paziulas
15/06/2021
Polska
Bardzo dobry
Cena do jakości jest zachowana! Mam już go z 3 lata i nie zawodzi. Polecam!
Előnyök
Szybko się urochamia
Hátrányok
Zbiera kusz
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Használat dátuma 2019-06-15
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4500 series 32PHT4503 Niezwykle smukły telewizor LED
Használat dátuma 2019-06-15
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.