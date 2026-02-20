Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

A Matter Smart Home-kompatibilitás azt jelenti, hogy a tévét a Matter Smart Home alkalmazáson keresztül vezérelheti, illetve hangvezérléssel irányíthatja a tévét Alexa-képes eszközökön vagy a Google intelligens hangszórókon keresztül. Így a hangja segítségével filmeket, műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, és még sok más funkciót elérhet.