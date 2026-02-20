Keresőkifejezés

      LED Full HD TV

      32PQS6901/12

      Legyen kompakt

      Kompakt képernyő. Intelligens költségvetés. Nagyszabású kép- és hangminőség. Az Ambilight túlmegy a képernyőn és az összes olyan Smart TV-tartalom megjelenítésén, amelyet Ön Full HD minőségben szeret nézni, és még magával ragadóbb vizuális élményt nyújt otthon vagy útközben.

      LED Full HD TV

      Legyen kompakt

      • 80 cm (32 hüvelyk)
      • Ambilight
      • Pixel Plus HD
      • HDR 10
      Kis méretű, intelligens és sokoldalú

      Kis méretű, intelligens és sokoldalú

      Elegáns állványával és helytakarékos méreteivel ez az okostévé tökéletesen elfér a kisebb helyeken is. Gondosan átgondolt kialakításával gyönyörűen illeszkedik bármilyen környezetbe.

      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvar teremt. A filmek, sportközvetítések, zenei klipek és játékok a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

      Kvantumpontok által nyújtott színekkel továbbfejlesztett FHD

      Kvantumpontok által nyújtott színekkel továbbfejlesztett FHD

      Élénk színek. Éles részletek. A Quantum Dot technológia által nyújtott ragyogó színek. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletet élvezettel figyelhet, ahogy kibontakozik a cselekmény.

      Éles és részletes képek a Pixel Plus Full HD technológiának köszönhetően.

      Éles és részletes képek a Pixel Plus Full HD technológiának köszönhetően.

      A Pixel Plus nyújtotta éles képminőség. A kisebb képernyőn is határozottan körvonalazott részletek. A teljes nagyfelbontású képélességnek és a hihetetlenül élénk színeknek köszönhetően ezzel a kompakt QLED TV-vel megtapasztalhatja, mennyire számít minden egyes kis részlet.

      Színes és kontrasztos képek a HDR10 és a HLG jóvoltából

      Színes és kontrasztos képek a HDR10 és a HLG jóvoltából

      Élénkebb színek. Élénk tónusok. A legsötétebb jelenetektől a legvilágosabb képekig, a tisztaság az élmény kulcsa. A nagy dinamikatartománynak köszönhetően le fogják nyűgözni a tisztább színek és kontrasztok.

      Dolby Audio az éles, tiszta hangzásért

      Dolby Audio az éles, tiszta hangzásért

      Tartsa nyitva a fülét. Halljon meg minden egyes pillanatot. Ez kristálytiszta Dolby Audio. A párbeszédektől a táncig, az akciófilmek pillanataitól a lenyűgöző természeti jelenetekig, a tiszta hangzást mindvégig megtapasztalhatja.

      Könnyen megtalálható tartalmak a Titan operációs rendszernek köszönhetően

      Könnyen megtalálható tartalmak a Titan operációs rendszernek köszönhetően

      A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.

      Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

      Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

      A Matter Smart Home-kompatibilitás azt jelenti, hogy a tévét a Matter Smart Home alkalmazáson keresztül vezérelheti, illetve hangvezérléssel irányíthatja a tévét Alexa-képes eszközökön vagy a Google intelligens hangszórókon keresztül. Így a hangja segítségével filmeket, műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, és még sok más funkciót elérhet.

      Környezetbarát tervezés – európai kialakítás és gondolkodásmód

      Környezetbarát tervezés – európai kialakítás és gondolkodásmód

      A fenntarthatóság és a stílus találkozása. Ez a gyönyörűen kidolgozott TV a bolygót szem előtt tartva készült: újrahasznosított műanyagból készült távvezérlővel, FSC-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolással és újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel rendelkezik. Az Eco üzemmód segítségével egyetlen érintéssel csökkenthető az energiafogyasztás minden tartalomra és beállításra vonatkozóan.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • Játék üzemmód
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        • Ambilight Music
        • LoungeLight üzemmód
        • Ambilight FTI animáció
        • Ébresztő napkeltekor
        • AmbiSleep
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        32  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        80  cm
        Kijelző
        Full HD QLED
        Panel felbontása
        1920 x 1080
        Natív frissítési frekvencia
        60  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Plus HD
        Képjavítás
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Játék
        • Házimozi
        • Monitor
        • Személyes
        • Super Resolution
        • Dinamikus kontraszt

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • Netflix*
        • HBO
        • NFT alkalmazás*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • TITAN csatorna
        OS
        TITAN operációs rendszer
        Memóriaméret (Flash)*
        8 GB-os

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        • Az Alexával is kompatibilis
        • Google Home kompatibilis
        Okosotthon élmény
        • MATTER
        • Control4
        TTS támogatás
        Igen

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Hang
        2.0 csatornás
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        12 W-os
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 6 W-os szélessávú hangszóró
        Hangrendszer
        Alap hangrendszer
        Fő hangsugárzó
        Szélessávú Bass Reflex (FR01A)

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • 1080i, 1080p (HDCP támogatása)
        • Audio visszirányú csatorna (HDMI 1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, egysávos
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI1-en
        EasyLink 2.0
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • EU-s energiacímke

        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Energiaosztály HDR esetén
        F
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Kép némítása (rádióhoz)
        • Eco mód
        • Fényérzékelő

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • 2 db AAA elem
        • Hálózati tápkábel
        • Távvezérlő
        • Asztali állvány
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Biztonsági és jogi tájékoztató

      • Kialakítás

        TV-színek
        Fekete műanyag alsó keret
        Állványkialakítás
        Műanyag, grafitszürke, lekerekített végekkel

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        635  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        100 x 200 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        718,4 x 419 x 61,1 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        718,4 x 446,5 x 197 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        3,38 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        3,45 kg

      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
      • A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
      • A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
