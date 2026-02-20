40PQS6901/12
Legyen kompakt
Kompakt képernyő. Intelligens költségvetés. Nagyszabású kép- és hangminőség. Az Ambilight túlmegy a képernyőn és az összes olyan Smart TV-tartalom megjelenítésén, amelyet Ön Full HD minőségben szeret nézni, és még magával ragadóbb vizuális élményt nyújt otthon vagy útközben.Összes előny megtekintése
Full HD TV
Elegáns állványával és helytakarékos méreteivel ez az okostévé tökéletesen elfér a kisebb helyeken is. Gondosan átgondolt kialakításával gyönyörűen illeszkedik bármilyen környezetbe.
A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvar teremt. A filmek, sportközvetítések, zenei klipek és játékok a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Élénk színek. Éles részletek. A Quantum Dot technológia által nyújtott ragyogó színek. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletet élvezettel figyelhet, ahogy kibontakozik a cselekmény.
A Pixel Plus nyújtotta éles képminőség. A kisebb képernyőn is határozottan körvonalazott részletek. A teljes nagyfelbontású képélességnek és a hihetetlenül élénk színeknek köszönhetően ezzel a kompakt QLED TV-vel megtapasztalhatja, mennyire számít minden egyes kis részlet.
Élénkebb színek. Élénk tónusok. A legsötétebb jelenetektől a legvilágosabb képekig, a tisztaság az élmény kulcsa. A nagy dinamikatartománynak köszönhetően le fogják nyűgözni a tisztább színek és kontrasztok.
Tartsa nyitva a fülét. Halljon meg minden egyes pillanatot. Ez kristálytiszta Dolby Audio. A párbeszédektől a táncig, az akciófilmek pillanataitól a lenyűgöző természeti jelenetekig, a tiszta hangzást mindvégig megtapasztalhatja.
A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.
A Matter Smart Home-kompatibilitás azt jelenti, hogy a tévét a Matter Smart Home alkalmazáson keresztül vezérelheti, illetve hangvezérléssel irányíthatja a tévét Alexa-képes eszközökön vagy a Google intelligens hangszórókon keresztül. Így a hangja segítségével filmeket, műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, és még sok más funkciót elérhet.
A fenntarthatóság és a stílus találkozása. Ez a gyönyörűen kidolgozott TV a bolygót szem előtt tartva készült: újrahasznosított műanyagból készült távvezérlővel, FSC-tanúsítvánnyal rendelkező csomagolással és újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel rendelkezik. Az Eco üzemmód segítségével egyetlen érintéssel csökkenthető az energiafogyasztás minden tartalomra és beállításra vonatkozóan.
Ambilight
Kép/Kijelző
Kijelző bemeneti felbontása
Hangolóegység/Vétel/Adás
Smart TV
Smart TV funkciók
Multimédiás alkalmazások
Hang
Csatlakoztathatóság
Támogatott HDMI videofunkciók
EU-s energiacímke
Tápellátás
Tartozékok
Kialakítás
Méretek
