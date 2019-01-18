2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PFS4112/12
Full HD Slim LED TV
Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.
108 cm-es (43"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.
Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
3.2
5-ből
6
Értékelések
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2020-02-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2020-02-28
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.