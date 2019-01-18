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Gyártás megszűnt

4100 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

43PFS4112/12

3.2

| (6) Értékelések

Full HD Slim LED TV

Stílusos kialakítás, nagyszerű ár-érték arány. A Digital Crystal Clear rendszerrel működő Philips 4100-as TV-készülék Full HD képminőséggel, magas kontraszttal és tiszta hangvisszaadással kápráztatja el Önt. Élvezze korlátok nélkül a szórakoztató műsorokat ezzel az egyszerűen használható készülékkel.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 108 cm-es (43"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A karcsú, kifinomult tervezésű állvány könnyedséget sugall

Új TV-készülékeink megalkotásakor csapataink a technológiától a formatervezésig minden szempontot figyelembe vesznek. Az új sarokállvány-design tervezésekor az a cél lebegett a szemünk előtt, hogy a még inkább magával ragadó vizuális élmény érdekében felszabadítsuk a teret TV-készüléke alatt, amelyet a hagyományos állványok korábban kitöltöttek. Az eredmény? Egy biztos alapokon álló TV, amely egyúttal utat nyit a jövő megoldásai számára is.

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.2

5-ből

6

Értékelések

2

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló áron egy jó készülék

Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

28/02/2022

Srbija

Srbija

Tv FHD

4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2020-02-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2020-02-28

08/10/2018

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične karakteristike

Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.