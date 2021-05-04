2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Hordozható. Megfizethető.
Olyan TV-készüléket keres, amely jó, de nem túlságosan kirívó? Ebben a kompakt, megfizethető LED TV-ben mindent megtalál, amire szüksége van, és semmi olyat, amire nincs. A Pixel Plus HD éles képeket biztosít, a hangzása tiszta, és könnyedén áthelyezhető az egyik szobából a másikba.
108 cm-es (43"-es)
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Emelje a HD-minőséget magasabb szintre a Full HD technológiával. Élesebb kép nagyobb fényerővel, jobb kontraszttal és élethű színekkel – Full HD képernyője még élvezetesebbé teszi a TV-nézés élményét.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
15
Értékelések
87%
ajánlja ezt a terméket
neo2022
04/05/2021
Česká republika
Levný televizor s Full HD
Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky
Előnyök
cena, velikost, rozlišení
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Használat dátuma 2021-01-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 24PFS5525 Televizor LED FHD
Használat dátuma 2021-01-04
Zafir_r
07/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Харесвам продуктите на "Philips".
Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Használat dátuma 2020-09-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 FHD LED телевизор
Használat dátuma 2020-09-07
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Előnyök
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Hátrányok
za taką cenę nie można szukać wad
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Használat dátuma 2022-04-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Használat dátuma 2022-04-07
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.