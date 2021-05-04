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Gyártás megszűnt

LEDFull HD LED TV

43PFS5525/12

4.5

| (15) Értékelések | 87% ajánlja ezt a terméket

Hordozható. Megfizethető.

Olyan TV-készüléket keres, amely jó, de nem túlságosan kirívó? Ebben a kompakt, megfizethető LED TV-ben mindent megtalál, amire szüksége van, és semmi olyat, amire nincs. A Pixel Plus HD éles képeket biztosít, a hangzása tiszta, és könnyedén áthelyezhető az egyik szobából a másikba.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Full HD TV

Hordozható. Megfizethető.

  • 108 cm-es (43"-es)

  • Full HD LED TV

  • Pixel Plus HD

Fényes, ezüst színű, minimalista keret. Karcsú lábak.

Full HD LED TV. Kristálytiszta felbontás

Emelje a HD-minőséget magasabb szintre a Full HD technológiával. Élesebb kép nagyobb fényerővel, jobb kontraszttal és élethű színekkel – Full HD képernyője még élvezetesebbé teszi a TV-nézés élményét.

Két HDMI port. Egyszerű csatlakoztatás a DVD-hez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

15

Értékelések

87%

ajánlja ezt a terméket

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Levný televizor s Full HD

Na první pohled vypadá, že se jedná jen o levný televizor, má ale rozlišení Full HD, což je při velikosti úhlopříčky 60 cm více než dostačující. Televizor využijí zejména lidé, kteří mají malý pokoj, případně kuchyni, a také senioři, kteří chtějí mít lehce ovladatelný model. Je to prostě to okřídlené za málo peněz, hodně muziky

Előnyök

cena, velikost, rozlišení

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Használat dátuma 2021-01-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 24PFS5525 Televizor LED FHD

Használat dátuma 2021-01-04

07/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Харесвам продуктите на "Philips".

Харесвам всички продукти на "Philips", които съм успяла да си закупя.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 FHD LED телевизор

Használat dátuma 2020-09-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 FHD LED телевизор

Használat dátuma 2020-09-07

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Előnyök

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Hátrányok

za taką cenę nie można szukać wad

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Használat dátuma 2022-04-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Használat dátuma 2022-04-07

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.